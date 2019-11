© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Boscaglia, tecnico della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il ko in amichevole con la Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Era una partita per noi importante, per capire cosa è il calcio serio, in uno stadio così. Non abbiamo avuto il giusto approccio, non abbiamo tenuto bene il campo. Poi abbiamo cambiato passando a tre ed è andata un po' meglio ma non tanto. Le indicazioni ci sono ma dobbiamo riprendere la marcia. Abbiamo messo alcuni minuti nelle gambe di chi ha giocato meno venendo da infortuni lunghi. Mi è piaciuta l'intraprendenza di alcuni che sono entrati come Manuel De Luca ma per noi contro la Fiorentina non era facile entrando con quello spirito".