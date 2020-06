Entella, Contini: "Ora inizia un nuovo campionato, abbiamo dieci partite per la salvezza"

Nikita Contini, portiere della Virtus Entella, ha così parlato ai canali ufficiali della società ligure: "Finalmente si ricomincia. Non vedevamo l'ora di allenarci a Chiavari. Siamo carichi, stiamo andato bene. Stiamo piano piano riprendendo la forma e ci faremo trovare pronti per Cosenza".

Che campionato si aspetta?

"Sarà un altro campionato. Le squadre che staranno meglio sono quelle che faranno più punti, quindi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti e battere colpo su colpo dando il massimo in queste dieci partite per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza".

Quanto è mancato il campo?

"Tantissimo, come a tutti quanti. Non vedevamo l'ora di tornare ad allenarci perché noi non abbiamo mai avuto uno stop così lungo. Bello ritornare e speriamo di non staccarci più dal campo".