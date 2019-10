Entella, De Luca: "Il gol arriverà, a Crotone con entusiasmo e coraggio"

© foto di Federico Gaetano

In vista della sfida contro il Crotone, in casa Entella è Giuseppe De Luca a fare il punto della situazione: "Fa sempre piacere quando si portano a casa dei punti, soprattutto in una sfida come quella di Benevento, un campo difficile come lo saranno magari quelli che verranno. Sono felice della prestazione ma in particolar modo del risultato della squadra, un pari contro una delle favorite alla vittoria è importante, ma non dobbiamo fermarci qui e pensare anzi di gara in gara, perché già questa settimana ci aspetta una partita notevole: non dovremo stare dietro a difenderci, ma fare anche noi la gara. Il campo non sarà dei più facili, ma abbiamo forza per affrontarla. Il gol? Arriverà, non voglio pensarci più di tanto ma solo lavorare per la squadra e per i compagni".