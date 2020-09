Entella, frenata su Trotta: c'è da valutare l'aspetto economico

Marcello Trotta si... Marcello Trotta no? Ancora in dubbio la questione, ma probabilmente l'attaccante non vestirà la maglia dell'Entella nella prossima stagione.

Come infatti riferisce Il Secolo XIX - ed. Levante, il calciatore del Frosinone avrebbe un ingaggio che non sposerebbe a pieno i parametri del club ligure, che probabilmente virerà su altri profili.