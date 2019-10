© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle colonne de Il Secolo XIX, il presidente biancoceleste Antonio Gozzi ha detto la sua circa l'introduzione del VAR in Serie B: "Sono ancora della linea di pensiero che alla fine dell’anno gli errori arbitrali a favore o contro si bilanciano. Ma visto che il mondo va avanti e la tecnologia ci viene in soccorso, bisogna fare uno scatto verso il futuro ed è per questo che credo che i tempi dell’introduzione del VAR anche in Serie B siano assolutamente maturi. Ne beneficerebbero le società, gli arbitri stessi e la credibilità di tutto il sistema".