In merito al futuro di Dany Mota Carvalho ha preso direttamente la parola Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella. Ecco quanto riportato da Il Secolo XIX: "La nostra posizione è sempre stata chiara e lineare. Se arriva un’offerta giusta, che riteniamo congrua al valore del ragazzo si va a stringere. La discussione è aperta sulla condizioni e sulle modalità. Non abbiamo alcune fretta di concludere. Ci sono la Juventus e il Napoli, ma non sono le sole ad essere interessate al ragazzo. La valutazione che faremo sarà a trecentosessanta gradi e gli scenari sono tutti aperti, dalla cessione alla conferma di Dany".