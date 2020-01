Entella, Gozzi: "Sogno stadio da 15mila posti: ai playoff mai dire mai"

© foto di Federico Gaetano

Ai canali ufficiali del club, ha parlato il presidente dell'Entella Antonio Gozzi, che, nel discorso di fine anno , non si è concentrato solo su quello che è stato il 2019 biancoceleste: "Non si può fare a meno di un centro sportivo, chi pratica i piani alti del calcio lo sa, e noi siamo a lavoro per cercare una soluzione, il comune di Chiavari, che ora ha maggiori capacità di investimento, dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle strutture sportive, anche dal punto di vista turistico queste diventano importanti. A me lo stadio piacerebbe polivalente, per consentire ai ragazzi di giocare davanti a 15mila persone, che è poi lo stadio che serve per la Serie A, ma so che un progetto così necessita di un sacco di soldi e le previsioni del comune non hanno mai contemplato ciò, ma se vogliamo che la città si sviluppi, senza che declini come è stato negli ultimi anni, ci deve essere uno sforzo. Si deve pensare in grande, a Chiavari manca un pensiero largo che permetta di rivendicare un ruolo di capoluogo. L’Entella è stato un bello spot pubblicitario per la città, e questo va detto".

Conclude poi: "Vorrei intanto capire a quanti spettatori si può portare il comunale. L’obiettivo è la salvezza, ma può succedere che se siamo bravi ai playoff andiamo, e li può succedere di tutto: qualche riflessione, quindi, dobbiamo farla. Così come quella sui campi da allenamento: abbiamo bisogno di almeno due campi di calcio di proprietà, così anche da liberare i campi ora utilizzati per le altre società delle categorie minori, vogliamo aiutare il calcio dilettantistico".