Entella, Nizzetto: "Testa alla Coppa Italia, vogliamo passare il turno"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato dal canale ufficiale della società, il capitano della Virtus Entella Luca Nizzetto si è soffermato sull'inizio di campionato e sulla prima trasferta in quel di Cremona alla seconda giornata:

"La Cremonese quest'anno penso abbia fatto una squadra per provare a vincere il campionato. Hanno mezzi e strutture e penso che quest'anno vogliano provare a fare il salto di categoria. Le prime partite di solito regalano sempre qualche sorpresa e cercheremo di andare a fare un blitz a Cremona. Intanto però pensiamo domenica alla Coppa Italia e poi alla prima di campionato. L'aspettiamo tutti e speriamo ci sia una bella cornice di pubblico".

Come state preparando la gara di Coppa Italia?

"Come tutte le altre partite. Questo è un periodo delicato della stagione, si arriva da venti giorni pesanti e dobbiamo cercare di mettersi a regime a livello fisico. Poi cercheremo di mettere dentro a livello tattico conoscenze nuove. La Coppa Italia è un test importante che ci preparerà al campionato. Vogliamo passare il turno e vogliamo andare a giocare a Udine con l'Udinese, palcoscenico importante. E' un test che ci dirà di più rispetto alle amichevoli fatte in ritiro e vediamo a che punto stiamo".