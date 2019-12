© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Ad analizzare la gara di domenica contro il Pisa, in casa Entella è il centrocampista Andrea Settembrini, che ha parlato dalle colonne de Il Secolo XIX: "Quella di domenica è una partita importante, una verifica da non fallire dopo quanto di buono abbiamo fatto contro la Juve Stabia. Classifica alla mano, abbiamo vinto uno scontro diretto, la salvezza resta il primo obiettivo, ma sono convito che questa squadra possa fare anche di più e togliersi qualche soddisfazione. Dobbiamo assolutamente crederci e dare battaglia con tutti. Il Pisa è una squadra in fiducia, tosta, molto fisica, ma noi vogliamo ricominciare a fare punti anche lontano da Chiavari e ci proveremo".