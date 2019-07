Entella, Superbi: "Mota Carvalho arriverà sicuramente in Serie A"

Il direttore sportivo della Virtus Entella Matteo Superbi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del futuro di Dany Mota Carvalho, giocatore ambito da diversi club tra cui anche la Juventus: “Mota è un grande giocatore, arriverà sicuramente in serie A: abbiamo diverse richieste, il sogno è trattenerlo ma non sarà facile. Per società come la nostra a volte cessioni dolorose possono permettere di investire su tanti altri giocatori”, ha assicurato.