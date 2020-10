Entella, Tedino: "Archiviare la gara di Coppa contro il Pisa e pensare subito al Brescia"

vedi letture

Dopo il successo contro il Pisa nella gara di Coppa Italia che ha permesso alla sua Entella di centrare il passaggio del turno, il tecnico Bruno Tedino, come riferisce tuttoentella.it, ha così parlato ai microfoni ufficiali della società: "A sprazzi ha fatto meglio l'Entella, a sprazzi ha fatto meglio il Pisa. Abbiamo vissuto una bella giornata dal punto di vista lavorativo perché quando due squadre vogliono giocare, succede questo: c'è un bello spettacolo. I ragazzi hanno fatto una partita gagliarda, volevano passare il turno, lo hanno dimostrato. Ora bisogna raccogliere ancora qualcosa di positivo, migliorare quello che si può migliorare e preparare in questi pochi giorni la partita di Brescia che è un altro ostacolo veramente molto difficile e molto duro. Noi ci auguriamo di lavorare in questa maniera cercando di dare il massimo e mai guardarsi indietro. In questo momento abbiamo l'obbligo di dimenticarci questa buona prestazione e di pensare alla gara di Brescia".

E una nota a Torino-Lecce: "Guardo tutte le partite. Noi se abbiamo un pregio, lasciatemelo dire, è quello di non dormire sonni tranquilli. Lavoriamo tanto, come fanno tantissimi professionisti del nostro campionato, sia sopra che sotto. La guardiamo non da interessati ma per capire come giocano. Il nostro l'abbiamo fatto fatto. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, come abbiamo fatto oggi".