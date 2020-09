Entella, Tedino: "Concesso poco o nulla al Cosenza. La squadra sta assimilando i miei concetti"

vedi letture

Bruno Tedino, tecnico dell'Entella, ha commentato l'esordio dei liguri (0-0) sul campo del Cosenza al canale ufficiale del club: "Siamo venuti a Cosenza per cercare a tutti i costi di fare risultato contro una squadra forte che

lotta fino all'ultimo. Chiaro che non siamo soddisfatti e dobbiamo fare di più ma mi fa piacere che la squadra mi segue e col tempo miglioreremo".

Sull'avversario

"Abbiamo concesso pochissime ripartenze al Cosenza, vero punto di forza dei calabresi, limitando il potenziale offensivo alle iniziative di Baez. Per noi è stato un buon inizio contro una squadra

già rodata che ci deve far pensare in maniera positiva alle prossime partite".

Sull'infortunio di Settemrbini

"Settembrini ha avuto un problema al ginocchio, da verificare in settimana, ma quasi sicuramente non lo recupereremo in tempi brevi. Oltre a lui anche Crimi è uscito malconcio e con già Schenetti indisponibile

si prospetterebbe una situazione molto difficile a centrocampo"

Sul prossimo impegno di Coppa Italia (vs Albinoleffe)

"Daremo spazio a chi oggi non ha avuto la possibilità di scendere in campo ma voglio assicurare continuità ad un paio di giocatori lanciati oggi, sempre considerando l'equilibrio tra i reparti che è alla base di tutto".