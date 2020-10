Entella, Tedino: "I ragazzi non mollano mai, ho visto una squadra coraggiosa"

"Questi ragazzi non mollano mai". Bruno Tedino, tecnico della Virtus Entella, ha commentato così il pareggio contro il Brescia: "Ho visto una squadra coraggiosa e vogliosa di tornare a Chiavari con dei punti. Abbiamo giocato un primo tempo di contenimento e secondo me siamo stati molto bravi a far correre tanto il Brescia. Faccio i complimenti ai ragazzi perché per due volte abbiamo preso gol nel nostro miglior momento, ma siamo stati bravissimi a crederci sempre e il risultato ci premia".

L'allenatore dei liguri ha commentato anche il ritorno al gol di De Luca: "È un ragazzo straordinario con valori veramente importanti. È un grande lavoratore, in questa categoria può fare la differenza. Me lo tengo stretto e gli faccio i complimenti per come è riuscito ad entrare oggi in campo".