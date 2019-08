© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Ha fatto il gol decisivo contro la Carrarese e ha ricominciato segnato un gol altrettanto decisivo. La storia continua”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Valentino Nerbini, agente dell’attaccante della Virtus Entella Matteo Mancosu. “Matteo ha ripreso da dove aveva lasciato, combattere con una difesa a cinque è un segnale importante. Può essere ancora protagonista, non so se sarà il capocannoniere perché per fare ciò bisogna essere espressione di una grande squadra. Ci sono stati degli apprezzamenti, ma nessuno ha mai pensato a lasciare l’Entella e la società lo ha subito considerato incedibile. Gol? Quelli fatti con la maglia del Trapani non credo siano ripetibili per una serie di motivi, oggi il campionato è molto più equilibrato. L’obiettivo, tenendo conto che l’Entella è una neopromossa e ha perso Mota Carvalho - conclude Nerbini - è arrivare intorno ai quindici gol”.