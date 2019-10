© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Affrontare il Trapani per Matteo è un’emozione unica: è stato il club decisivo per la sua ascesa”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Valentino Nerbini, agente dell’attaccante della Virtus Entella, Matteo Mancosu che sabato sfiderà il Trapani. “L’emozione di affrontare i granata la vivranno anche Boscaglia e il suo staff. Chiaramente per Matteo - continua Nerbini - sarà un’emozione più grande quando giocherà al Provinciale di Trapani”.

Infine spazio agli obiettivi della squadra ligure e di Mancosu. “L’Entella è una formazione rinnovata che può puntare ai playoff, anche se l’obiettivo principale è la salvezza. Matteo ha avuto una buona partenza, la sosta ha rigenerato tutti e credo - conclude Nerbini - che la Virtus Entella sia favorita”.