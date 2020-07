esclusiva Chievo, caso Ongenda. L'agente: "Non gioca mai e non sappiamo il motivo"

vedi letture

E' stato uno dei colpi di mercato di gennaio in Serie B. Hervin Ongenda, passato da Botosani al ChievoVerona nell'ultima finestra di calciomercato, avrebbe dovuto aiutare la squadra di patron Campedelli nella rincorsa verso la risalita e, invece, finora ha giocato solo 26 minuti. "E non capiamo il perché. Se siamo indesiderati, togliamo il disturbo", ha detto ai nostri microfoni il suo agente Daniele Pinna.

Come è stato il suo inserimento?

"Nuovo campionato, nuova lingua e nuovo stile di vita. Lui era fermo da fine novembre per la pausa in Romania e doveva carburare: ha ritrovato il campo contro l'Empoli il 24 gennaio e da quel momento in poi pensavamo avesse visto il campo con sempre più continuità".

E invece?

"Ha giocato solo undici minuti col Crotone, poi sempre in panchina o in tribuna..."

Ha avuto problemi fisici o con l'allenatore?

"Alla ripresa un piccolo problema fisico, ma niente di che. Roba da saltare una partita. Lui continua ad allenarsi al massimo, non ha avuto problemi né con la squadra né con l'allenatore".

Mister Aglietti gli ha dato spiegazioni sul perché non gioca mai?

"In verità no, anche se lui aveva chiesto all'allenatore un colloquio per parlare di questa situazione".

E tu hai sentito la società?

"De Giorgis sia un mese che dieci giorni fa mi ha detto che non c'erano problemi, che avrebbe giocato perché si gioca ogni tre giorni. Ma questo momento non arriva mai: il Chievo gioca sempre con gli stessi".

A questo punto cosa farete?

"Il giocatore continuerà ad allenarsi con professionalità come fatto fin qui. Non so quante possibilità di rimanere ci siano, finora hanno fatto solo chiacchiere. Se non è desiderato, togliamo il disturbo".