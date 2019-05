ESCLUSIVA TMW - Dg Cittadella sui playoff: "Sospensione? Ce lo dicano"

Possibile sospensione dei playoff di Serie B. Perché in giornata il Palermo farà richiesta e per domani - probabilmente nel pomeriggio - la Corte d’Appello della FIGC si riunirà in Camera di Consiglio per decidere sulla sospensiva cautelare dei playoff. “Non siamo contro nessuno, ma se i playoff si giocano o no vorremmo almeno saperlo prima di partire per La Spezia, non sarebbe bello fare cinquecento chilometri e poi tornare indietro”, dice a TuttoMercatoWeb il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti che domani alle 14 viaggerà con la squadra alla volta di La Spezia per la partita di venerdì.

È quantomeno singolare che si giochino i playoff - aspettando la Camera di Consiglio della Corte d’Appello della FIGC - senza attendere il secondo grado di giudizio del Palermo.

“Non sono io che devo prendere decisioni o sindacare, sono concentrato sulla mia squadra e cerco di isolarmi il più possibile per provare a fare il meglio. Essere in viaggio e tornare indietro non sarebbe bello... mi auguro che la decisione venga presa nelle tempistiche giuste per chi deve organizzare la partita, per chi deve partire e per tutti. Sono cose delicate. Non entro in queste dinamiche, cerco di concentrarmi e pensare alla mia squadra. Non sono io predisposto a decidere, spero soltanto di conoscere la decisione prima di partire a vuoto”.