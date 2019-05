ESCLUSIVA TMW - Dg Venezia: "Caso Palermo? Sistema non è credibile"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La sentenza della Corte d'Appello Federale che ieri ha penalizzato il Palermo ma ne ha escluso la retrocessione ha sconvolto nuovamente il mondo e la classifica della serie cadetta, con riflessi che vanno ad intaccare anche le posizioni di Venezia, Salernitana e Foggia. Da casa lagunare, attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, arrivano le parole di Dante Scibilia, dg del club: "Ancora siamo in attesa di leggere le motivazioni della sentenza di ieri - afferma -. L'unica cosa che mi sento di dire è che il Palermo è stato ritenuto nuovamente colpevole dei reati in esame, vedendo cambiata solamente la sanzione, trasformando la retrocessione, ovvero quanto previsto per questo tipo di situazioni, in una penalizzazione che li estromette dai playoff. Una scelta questa che, in prospettiva futura, fa passare il messaggio alle società che non serve rispettare le regole, visto che dopo tre anni il Palermo si trova nelle condizioni di poter disputare nuovamente il campionato di Serie B. Un principio, questo che va contro una società di diritto perché fa passare il messaggio che vale tutto".

State pensando di tutelarvi in sede legale?

"Successivamente alla lettura delle motivazioni trarremo anche noi le nostre conclusioni e prenderemo in esame il da farsi. Siamo in attesa anche di capire cosa delibererà il Consiglio Federale in merito perché ci troviamo in una situazione in cui l'elemento sportivo è stato calpestato".

Ha sentito il presidente? Cosa ne pensa?

"Ovviamente non l'ha presa bene ed è molto complicato spiegare una situazione del genere ad un imprenditore come lui, o in generale ad investitori stranieri. Per chi non vive la realtà italiana è una cosa incomprensibile e tutto questo ha riflessi negativi sul movimento perché scoraggia gli investitori stranieri ad investire. Servono certezze per attrarre capitali, ma noi non siamo credibili come sistema".