esclusiva Ds Reggina: "Zarate non sarà dei nostri. Per l'arrivo di Menez sono fiducioso"

vedi letture

Tra le squadra già attive sul mercato, sembra esserci la Reggina che, fresca di promozione in Serie B, sta già pianificando il futuro, a cominciare dai possibili innesti di spessore. Trattativa in corso per il francese Jeremy Menez , svincolatosi recentemente dal Paris FC, ma prima di concentrarsi sul francese ex Roma e Milan, la Reggina aveva presentato un'offerta anche per Mauro Zarate .

Di tutto questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il Ds Massimo Taibi.

Una stagione finita con largo anticipo, un anticipo che vi dà modo di studiare già adesso il campionato di B: come state vivendo questi momenti?

"Siamo ovviamente ancora molto felici per la meritata promozione, sono stati mesi lunghissimi perché non sapevamo come potesse finire la vicenda, ma adesso ci stiamo già guardando intorno, monitorando un po' quelle che saranno le nostre future avversarie: però per fare grossi progetti c'è tempo, i campionati di devono ancora terminare. A ogni modo siamo vigili anche sul mercato".

A tal proposito, a che punto è la tanta chiacchierata trattativa con Menez?

"La trattativa con Jeremy sta andando avanti, è complessa perché parliamo di un campione e ci sono delle situazioni da sistemare. Ma il ragazzo ha apprezzato molto il nostro progetto, è entusiasta, e io sono fiducioso per il buon esito del tutto".

Per quanto invece riguarda Zarate?

"Escludo che Zarate sarà dei nostri il prossimo anno".

C'è però anche un organico, quello attuale, con cui parlare: sono già iniziati i colloqui per il futuro?

"E' ancora presto, dobbiamo sempre fare una cena di saluti per festeggiare privatamente, per ovvi motivi, la promozione, credo la faremmo settimana prossima. Solo dopo, anche seguendo le indicazioni del mister, parlerò con la squadra per dire ai vari ragazzi il proprio futuro: se non ci fosse in B la regola degli over, avrei mandato via solo 4-5 pedine, i ragazzi meno impiegati, così sarò costretto a mandarne via sette, ed è una cosa che davvero mi dispiace".