Reggina, Taibi conferma: "Menez è il nostro sogno per l'attacco, stiamo trattando"

Jeremy Menez è il sogno di mercato della Reggina. La conferma arriva direttamente dal direttore sportivo del club Massimo Taibi nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport: "Il nostro sogno è lui. Se dovesse venire a Reggio Calabria faremmo davvero un grandissimo colpo. Ci sto lavorando ma a dire la verità non è semplice. Il mercato si evolve in negativo e in positivo giorno per giorno. Posso dire comunque che in queste settimane ho già trattato una quarantina di giocatori"

Taibi lavora per costruire una squadra competitiva per la serie B: "La squadra è giù molto forte, ma interverremo in ogni ruolo con un nuovo giocatore. Purtroppo però nel campionato cadetto vige la legge degli over che devono essere complessivamente 18. Oggi nel nostro organico ne fanno parte in 26. Questo significa che dovremo fare a meno di sette–otto di loro. Mi tocca a malincuore dover comunicare a qualcuno, che è stato per noi fondamentale esattamente come lo sono stati tutti, che dobbiamo rinunciarvi. E’ una questione per me molto dolorosa. Aspettiamo di festeggiare tutti insieme la promozione in B con una cena poi dovrò dire ai giocatori e ai loro procuratori chi rimane e chi purtroppo dovrà andar via nostro malgrado".