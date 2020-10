esclusiva Lovisa: "A Pordenone abbiamo iniziato un nuovo ciclo. Ora servono punti"

Tra le certezze del panorama calcistico italiano si sta sempre più inserendo il Pordenone che, ripartito da mister Attilio Tesser, ha operato sul mercato per rinnovare una squadra che lo scorso anno si è giocata la possibilità di salire in A. Progetto, quello della promozione, che sarà probabilmente portato avanti.

Del mercato da poco concluso, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il Responsabile dell'Area Tecnica neroverde Matteo Lovisa.

Un mercato che ha rinnovato il Pordenone: c'è qualche colpo che le ha dato maggior soddisfazione di altri?

"La soddisfazione arriva da tutto quello che abbiamo costruito, avevamo puntato a giocatori che avevano molto mercato ma gli stessi hanno scelto di sposare il nostro progetto, questo ci rende molto orgogliosi. Abbiamo ringiovanito la rosa, puntando ad avere meno prestiti e più giocatori di nostra proprietà, è stato un passo importante che apre un nuovo ciclo".

Un passo che segue ai tanti fatti dalla società, sia a livello di strutture che dirigenziale.

"Il nostro progetto prevede di stabilizzarci in Serie B, i passi compiuti erano necessari. Ora il ciclo iniziato è appunto nuovo, ma speriamo sia vincente come il precedente".

A livello di mercato, risultava in uscita Tremolada, che è però rimasto in neroverde. Come è la sua situazione al momento?

"Luca non rientra nel progetto tecnico, aveva richieste ma per adesso ha preferito rimanere con noi: stiamo lavorando su qualche pista estera, il mercato in certi paesi è ancora aperto, altrimenti rimarrà con noi fino a gennaio".

A gennaio aprirà il mercato di riparazione: fino a quel momento, cosa si aspetta di vedere?

"Intanto mi aspetto di fare punti. Chiacchiere va bene, in periodo di mercato si possono dire tante cose, ora però è il tempo dei risultati, che finora sono per altro arrivati. Vorrei si continuasse su questa linea, il livello della Serie B e della competizione si è alzata rispetto all'anno scorso, e la nostra rifondazione è andata in tal senso, diveniva necessaria".