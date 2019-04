ESCLUSIVA TMW - Padova, ag.Morganella: “Esclusione lesiva e imbarazzante”

Michel Morganella fuori dalla rosa del Padova per essersi intrattenuto fino a tarda notte sotto l’hotel del ritiro con i tifosi del Palermo al termine della partita pareggiata lunedì al Barbera. A renderlo noto la stessa società biancoscudata attraverso un comunicato stampa. A TuttoMercatoWeb parla l’agente del difensore, Mauro Bousquet.

Bousquet, che è successo?

“Ho chiamato Michel, non è successo niente di particolare. L’anno scorso non è riuscito a salutare i tifosi del Palermo, quindi dopo l’ovazione della gente riservatagli in occasione della partita di lunedì si è sentito in dovere di scendere sotto l’hotel e intrattenersi fino a tarda notte con loro e con addosso la tuta del Padova”.

Beh, raccontata così la decisione del Padova sembra davvero esagerata. Quasi un modo per arrivare all’addio...

“Pur rispettando Giorgio Zamuner e il tecnico Bisoli che lo ha voluto, mi trovo in imbarazzo di fronte ad un comunicato che lede la professionalità di un calciatore che ha tre figli, un anno di contratto ed è rientrato da un infortunio delicato. Ci sono modi differenti piuttosto che buttare benzina sul fuoco. Se vogliono interrompere il rapporto basta dirlo, anziché alimentare polveroni. Basta alzare la cornetta e dire che c’è la volontà di separarsi. Non posso permettere che la gente critichi Michel per questo. Chiedetevi piuttosto perché Morganella sia un idolo dei tifosi del Palermo: è un professionista che ha sempre rispettato le regole”.