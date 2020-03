esclusiva Ag.Morganella: “Livorno, se vuoi mandarlo via dillo a noi e non ai giornali”

“Morganella ha chiesto la risoluzione? Siamo esterrefatti, il ragazzo alla società ha chiesto di prendere le distanze dagli articoli che sono usciti ma nessuno lo ha ancora fatto”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore del Livorno Michel Morganella, Mauro Bousquet, a proposito delle voci emerse oggi secondo cui il calciatore avrebbe chiesto la risoluzione di contratto anche per una presunta paura del Coronavirus. “Se la società vuole la risoluzione - dice Bousquet - che ce lo dica, senza far uscire articoli sulla stampa. Morganella è stato additato dai tifosi del Livorno come un fascista e razzista, ma gli ha spiegato di non essere né l’uno e né l’altro. Se poi a qualcuno non piace perché ha la barba e i tatuaggi, allora sarebbe più opportuno dirlo a noi e non ai giornali, così togliamo il disturbo. Ma il problema del Livorno e la causa della stagione deludente - prosegue l’agente - non è certo Morganella ”.

A proposito di una presunta paura del Coronavirus alla base della volontà del calciatore di andare via, Bousquet aggiunge: “Vive con la moglie e i bambini, si allena a casa. Mettere in mezzo una presunta paura per il Coronavirus e strumentalizzare una cosa che non esiste mi sembra poco elegante soprattutto in questo momento. Michel non vede l’ora di tornare in campo, il resto - conclude l’agente - non conta”.