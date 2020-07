esclusiva Reggiana promossa in B, Varone: "Abbiamo meritato. Ci credevamo"

vedi letture

Il centrocampista della Reggiana, Ivan Varone, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com dopo la promozione in Serie B nella finale playoff contro il Bari: "Una gioia incontenibile, ce la meritavamo, sia per quel che abbiamo fatto in campionato che nei playoff. Ci sono stati tanti momenti chiave nella nostra stagione, anche quando non sapevamo se si sarebbe tornati a giocare ci abbiamo sempre sperato e creduto e alla fine abbiamo meritato tutto sul campo".