© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Premiato ieri sera come migliore biancazzurro della stagione, assieme a Leonardo Mancuso, il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo ha ribadito l’intenzione di restare ancora a difesa dei pali della porta abruzzese: “Il mio futuro è in biancoazzurro, non c’è nessuna ipotesi che io possa cambiare maglia. Anzi adesso ci godiamo le vacanze per ricaricarci e ripartire a inizio luglio. Pescara a vita? Per forza”.