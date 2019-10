FOCUS TMW - La Top11 di Serie B: sugli scudi Spezia e Crotone

© foto di Federico Gaetano

Dopo la 9^ giornata del campionato di Serie B, con la 10^ alle porte ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali c'è Bardi del Frosinone, che, pur subendo una rete, annulla l'attacco della Cremonese, come in difesa fanno Gyömbér del Perugia, Capradossi dello Spezia e Golemic del Crotone, che addirittura consegna la vittoria ai suoi con i gol che stende il Venezia. A centrocampo, spazio al cosentino Bruccino e al pescarese Memushaj sulle fasce, ma note di merito arrivano anche per Moscati e Porcino, Trapani e Livorno le rispettive squadre. Sulla trequarti brilla Ninkovic dell'Ascoli, mentre la scena dell'attacco è presa dal crotonese Simy e dallo spezzino Bidaoui.

Questo l’undici migliore di giornata schierato con il 3-4-1-2:

Bardi (Frosinone) 7 - Uno dei migliori in campo, salva tutto quello che arriva dalle sue parti. Sempre attento, ingaggia un duello personale con Soddimo e lo vince neutralizzando di tutto.

Gyömbér (Perugia) 6,5 - Annulla, insieme al compagno di reparto, gli attaccanti avversari. Nel primo tempo ha una buona palla sul piede, ma Micai gli dice di no.

Capradossi (Spezia) 7 - Si sistema sul secondo gradino tra i protagonisti di giornata, dietro solo al mattatore Bidaoui. Sempre pulito negli interventi, bagna la sua prova con il gol del definitivo 2-0.

Golemic (Crotone) 7 - La sensazione, provata a Pisa, di finire nel tabellina dei marcatori gli è piaciuta. Eccome. Nella prima frazione sfiora il gol di testa, nella ripresa ci riesce sfruttando un calcio piazzato di Barberis. Bomber a sorpresa.

Bruccini (Cosenza) 7 - Ne fa uno e gliene annullano un altro: sarebbe stato il quarto gol in due partite per la mezzala, arrivata forse troppo tardi in una B in cui ha dimostrato di poter stare benissimo.

Moscati (Trapani) 7 - Detta i tempi della manovra e trova anche il gol del momentaneo pareggio. Dimostra grande lucidità ed è il migliore dei suoi.

Porcino (Livorno) 7 - Propizia l'inizia autogol di Benedetti con un cross tagliato e teso. Scatta fino al 95', bravo anche in fase difensiva

Memushaj (Pescara) 7 - Già nel primo tempo è tra i più pericolosi dei suoi, poi nel secondo tempo segna dopo una bellissima combinazione nello stretto. A centrocampo non molla un centimetro e si guadagna il calcio di rigore come ciliegina sulla torta.

Ninkovic (Ascoli) 7 - Un gol, un paio di occasioni e ottime cose sulla trequarti. Il migliore in campo.

Simy (Crotone) 7 - Torna al gol dopo la doppietta contro l’Empoli di inizio mese e lo fa come? Con un’altra doppietta. La prima rete arriva di testa, mentre la seconda è un vero capolavoro con una girata al volo su cross di Molina. Grande, grosso e terribilmente pericoloso.

Bidaoui 7,5 (Spezia) - Al Picco, quest'oggi, si rasenta lo one man show. Ed il protagonista è lui. Prima sblocca la sfida, aiutato anche da una deviazione, quindi fa espellere Germoni. Nel mezzo un milione di dribbling, e alla fine è meritata standing ovation.