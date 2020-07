focus Serie B, l'ultimo atto. Tutte le combinazioni fra volata playoff e salvezza

Delle 20 squadre che questa sera scenderanno in campo per il 38° e ultimo turno di Serie B, solo cinque si presenteranno sul rettangolo verde senza assilli di classifica: Benevento e Crotone già in A, Cremonese ed Entella salve e senza possibilità di playoff più il Livorno già retrocesso in Serie C. Per tutte le altre c'è qualcosa da conquistare negli ultimi 90' della stagione regolare. Sia sul fronte della qualificazione diretta alle semifinali playoff, che per la conquista degli ultimi tre posti a disposizione nel post-season o per la zona salvezza.

Tre situazioni distinte, complicate e assolutamente impredibili sulle quali solo la matematica può venire in supporto.

