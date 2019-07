Foggia, oggi Felleca incontro il sindaco Landella per esporre il progetto

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’imprenditore Roberto Felleca, ex proprietario del Como, nella giornata di oggi incontrerà il sindaco di Foggia Franco Landella per esporre il proprio progetto di rinascita del club pugliese che dovrà ripartire dalla Serie D. Lo riferisce Foggiacalciomania.com spiegando che a seguito dell’incontro l’imprenditore – già accostato a Rieti e Carpi in passato – presenterà la propria offerta in busta chiusa al Comune come previsto dal bando.