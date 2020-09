Foto - Lecce, inizia l'avventura di Paganini in giallorosso: "Pronto per questa avventura"

È iniziata oggi l’avventura dell’esterno di centrocampo Luca Paganini al Lecce. Il giocatore è infatti arrivato in città ed è stato fotografato con la sciarpa giallorossa del club rilasciando una brevissima dichiarazione: “Sono pronto per questa nuova avventura”.

Luca Paganini Lecce