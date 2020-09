Brescia, bloccato il centrocampista Fridjonsson dell’Aalesunds

vedi letture

Rinforzo in vista per il Brescia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino ha praticamente già bloccato da diversi giorni il centrocampista classe ’93 Holmbert Aron Fridjonsson dell’Aalesunds. Il Brescia sta lavorando per portare in Lombardia il calciatore già in questa sessione di mercato.