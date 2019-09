Frosinone, Beghetto: "In questi periodi ci gira sempre male qualcosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pari con il Venezia, come riferisce tuttofrosinone.com, in casa Frosinone ha parlato Andrea Beghetto: “Sapevamo che era un campionato difficile, ci gira male sempre qualcosa in questi periodi. Ora abbiamo delle gare ravvicinate e dobbiamo provare a portare i risultati dalla nostra porte. Periodo no, era una gara difficile ma nella ripresa siamo usciti e abbiamo cercato la vittoria. I fischi finali? Il pubblico pretende sempre il massimo, penso che noi abbiamo fatto una buona prestazione dopo che nel primo tempo magari loro erano più coperti nella ripresa siamo usciti".

E guarda poi al turno infrasettimanale: "Perugia? Gara decisiva poteva essere già quella con il Venezia, tutte le gare sono importanti nessuna decisiva. Il mister non ci ha parlato dopo la partita, lo farà in allenamento”.