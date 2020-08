Frosinone, Ciano eroe dei play off. In attesa della finale contro lo Spezia

Dopo otto reti in 30 presenze nel corso della stagione regolare Camillo Ciano nei play off si è trasformato in bomber implacabile e sopratutto eroe delle rimonte giallazzurre. L’attaccane del Frosinone infatti aveva già regalato un gol pesantissimo ai suoi tifosi nel turno preliminare contro il Cittadella: al minuto 120 di una gara ch aveva visto i veneti andare avanti due volte e venire rimontati e portati ai supplementari il numero 28 ciociaro infatti trovava un gol insperato che ribaltava tutto (col pari il Cittadella avrebbe passato il turno per il miglior piazzamento in classifica) e dava alla squadra di Nesta l’occasione di cullare ancora il sogno Serie A. Questa sera, partito dal primo minuto a differenza delle due gare precedenti, Ciano trovava subito la rete che ristabiliva la parità rispetto all’andata e dava il là alla rimonta frusinate che si concludeva poco dopo con il raddoppio di Novakovich e poi dopo 75 minuti di sofferenza con il passaggio del turno e la conquista della finale contro lo Spezia. E chissà se, anche nell’atto conclusivo, sarà ancora lui l’arma in più di Nesta per conquistare la Serie A.