Frosinone, Ciano: "Godiamoci il momento, speriamo di continuare così"

vedi letture

Camillo Ciano, attaccante del Frosinone, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto per 2-0 contro il Frosinone: "Non faccio miracoli, abbiamo conquistato una finale ma ci sono ancora 180' da portare a casa. Stiamo calmi e tranquilli, godiamoci questo momento per poi ricaricare le batterie in vista della prossima partita. Conosco i valori dei miei compagni, siamo forti e lo abbiamo dimostrato anche stasera: è un bene per noi, speriamo di continuare cosi".

Siete una delle rose più pagate della Serie B, siete pigri e vi svegliate quando c'è da fare i conti col risultato oppure siete emotivi?

Lo stipendio non c'entra niente, importano i valori che si hanno dentro e che si mettono in campo al momento giusto per portare a casa il risultato.

Nesta tira fuori il colpo da campione del mondo, cosa vi ha detto stasera?

"Ci ha detto di stare tranquilli perché conosce la nostra forza, ci ha dato tranquillità e serenità ma allo stesso tempo la giusta concentrazione per portare a termine questa impresa".