Frosinone, il primo rinforzo invernale è già in casa: Volpe rientrerà dopo la pausa

Il primo rinforzo per l’attacco del Frosinone, che con tutta probabilità cercherà una sistemazione a Matteo Ardegmagni, potrebbe essere già in casa gialloazzurra. Si tratta di Michele Volpe, classe ‘97, che da gennaio sarà pienamente recuperato dopo l’operazione al menisco di inizio stagione. Il giocatore, come riporta Tuttofrosinone.com, da qualche settimana sta riprendendo ad allenarsi con il gruppo in maniera graduale e dopo la pausa invernale sarà recuperato al 100% con il tecnico Nesta che potrà avere una freccia in più al proprio arco.