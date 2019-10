Frosinone, Nesta: "Ora l'unico nostro obiettivo è battere il Livorno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando la gara contro il Livorno è ormai imminente, in casa Frosinone, come riferisce tuttofrosinone.com, h parlato mister Alessandro Nesta: "E' una partita importantissima, si affrontano due squadre che hanno fatto pochi punti e hanno trovato difficoltà in questo inizio di campionato. Credo che tutte e due le squadre abbiano raccolto poco rispetto a quanto meritavano. Ripartiamo da Salerno? Credo che a Salerno sia accaduta una cosa importante perché dopo essere rimasti in dieci dopo mezz’ora abbiamo tirato fuori carattere, cosa che ci è mancata in altre occasioni. Tutti vogliamo che il Frosinone abbia una classifica diversa, sia noi che i tifosi e ci auguriamo che questa sia una buona partenza. I tifosi ci hanno fischiato a volte ma ci sono sempre stati vicini e ci auguriamo che continuano ad esserlo".

Breve nota sull'avversario: "Livorno? Hanno le assenze di Marsura, Stoian e Luci, un po’ come noi che stiamo recuperando calciatori. Abbiamo bisogno di punti, abbiamo bisogno di darci uno slancio. In questo momento le partite delle altre non ci condizionano, noi siamo partiti male e dobbiamo recuperare posizioni in classifica. L’unico obiettivo ora è vincere contro i toscani".

E conclude: "Bilancio al di là della classifica? Per dare un giudizio bisogna dare continuità alle cose. Io credo che lo spirito e l’interpretazione di ogni gara sono importanti. A Salerno abbiamo fatto bene ma mi auguro che la squadra trovi un equilibrio e una continuità".