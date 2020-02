vedi letture

Frosinone, Nesta vuole sfatare il tabù Cosenza

Quella di stasera per Alessandro Nesta sarà l’occasione per sfatare il tabù Cosenza. Contro i calabresi infatti il tecnico del Frosinone non è mai riuscito a vincere collezionando due pareggio (entrambi per 1-1) e una sconfitta interna al Curi lo scorso anno quando allenava il Perugia. Questa sera i ciociari, secondi in classifica e reduci da quattro vittorie di fila, partiranno coi favori del pronostico contro un Cosenza che naviga nei bassifondi della classifica, ma che nell'ultimo turno ha ritrovato la vittoria.