© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Possibile scambio di esterni fra Frosinone e SPAL in questa finestra di mercato. I ciociari puntano infatti Jacopo Sala, classe ‘91, per rinforzare il reparto degli esterni. In cambio, come riferisce Seriebnews.com, potrebbe trasferirsi in Emilia Luca Paganini, calciatore in scadenza di contratto coi gialloazzurri.