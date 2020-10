Frosinone, preoccupa l'infortunio di Baroni. Il club potrebbe tornare sul mercato

Il Frosinone potrebbe tornare sul mercato e pescare fra gli svincolati un rinforzo per il reparto arretrato. Tutto dipenderà dalla gravità dell’infortunio rimediato da Riccardo Baroni. Il problema al ginocchio del centrale classe ‘98 sarebbe infatti più grave del previsto e richiedere un’operazione che costringerebbe il giovane a restare ai box per diversi mesi. Qualora gli esami specifici a cui si sottoporrà il calciatore dovessero dare questo esito ecco che il club gialloazzurro, come riferisce Tuttofrosinone.com, potrebbe andare alla ricerca di un difensore under per colmare la falla.