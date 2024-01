Ufficiale AlbinoLeffe, in difesa ecco Baroni dal Modena. Firma sino al termine della stagione

È con una nota ufficiale che il Modena, come avevamo anticipato, "ha definito il trasferimento a titolo definitivo di Riccardo Baroni all’Albinoleffe. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, e arrivato in gialloblù nell’estate del 2021, il centrale classe 1998, figlio del tecnico dell’Hellas Verona Marco, aveva collezionato 18 presenze nella stagione della promozione in Serie B: è stato tra i protagonisti della striscia record di 14 vittorie, con 8 presenze da titolare, prima di essere fermato da un problema al ginocchio nella seconda parte di stagione.

La scorsa stagione di Baroni è stata molto sfortunata: passato in prestito al Pontedera, si è rotto il legamento crociato in un’amichevole di fine agosto, un ko che gli ha negato la possibilità di vestire la maglia granata. Rientrato a Modena, in questi sei mesi si è allenato con la squadra per ritrovare la condizione. Adesso avrà la possibilità di rilanciarsi con la maglia dell’Albinoleffe del presidente Gianfranco Andreoletti e del tecnico Giovanni Lopez, una formazione ambiziosa che si trova in piena zona playoff nel girone A di Serie C".

Ha fatto seguito anche il comunicato del club seriano, che ha precisato gli estremi della durata del contratto: "U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito dal Modena F.C. 2018 le prestazioni sportive di Riccardo Baroni, difensore classe 1998, sino al 30 giugno 2024.

Nativo di Bagno a Ripoli (FI), cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, in carriera ha indossato le maglie di Lucchese, Virtus Entella, Siena, Frosinone, Modena e Pontedera, totalizzando 83 presenze e 3 gol tra Serie B, C e Coppa Italia. Ha inoltre indossato la casacca azzurra della Nazionale U20 (3 presenze), vinto due campionati di Serie C - con Virtus Entella (Stagione 2018/19) e Modena (Stagione 2021/22) - e una Supercoppa di Serie C sempre col Modena (Stagione 2021/22).

A Riccardo, che indosserà la maglia numero 30, un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica".