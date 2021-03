Galliani e il Covid. Berlusconi: "Guarisci presto: abbiamo bisogno di te per portare il Monza in A"

In una lunga intervista a Libero, nella quale ha principalmente parlato della situazione politica italiana e dei vaccini, il presidente del Monza Silvio Berlusconi - che nei mesi scorsi ha contratto il Covid - ha lanciato un messaggio all'Ad brianzolo Adriano Galliani, in ospedale proprio perché risultato positivo al virus: "Adriano è uno dei miei più cari amici. Ho notizie sull’andamento del suo decorso verso la guarigione più volte al giorno. Gli mando un grande abbraccio affettuoso e gli “ordino” di sbrigarsi a guarire: abbiamo bisogno di lui per portare il Monza in serie A".