Hellas, Munari: "Prossimi 2 mesi fondamentali per la promozione"

Il neo centrocampista dell’Hellas Verona Gianni Munari ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno nel club veneto: “Sono felicissimo perché qui ho lasciato un bel ricordo. Questa squadra è stata costruita nel migliore dei modi, i giocatori ci sono e il mister lavora bene, io sono qui per portare esperienza e non solo perché mi sento bene. I prossimi due sono mesi fondamentali in Serie B e dobbiamo fare tutto per recuperare i punti lasciati per strada e restate nelle prime posizioni. I tifosi? Il pubblico è tra i più passionali d’Italia, noi dobbiamo essere tutti quanti uniti, lo scorso anno, a Parma, di questi tempi eravamo quasi fuori dai play off e poi si è visto come è finita. - continua Munari come riporta il sito dell’Hellas -Dobbiamo cercare di procurarci quelle vittorie che danno sicurezza mentale per arrivare fino in fondo nel migliore dei modi, dobbiamo ritrovare sicurezza e sfruttare lo stimolo di giocare in uno stadio come quello di Verona”.