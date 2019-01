© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante la pesante sconfitta subita contro il Padova in casa Hellas Verona non si pensa a un ribaltone in panchina. La società infatti, come riferisce Hellaslive.it, avrebbe confermato la piena fiducia al tecnico Fabio Grosso nella speranza che possa risollevare le sorti della squadra, magari anche grazie a qualche intervento sul mercato.