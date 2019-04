Hellas Verona, Lee: "Dobbiamo essere più incisivi. Barça? Chissà..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre un sudcoreano (Son del Tottenham) conquista la semifinale di Champions League ce n'è un altro che punta a riportare l'Hellas Verona in Serie A. Si rtratta di Lee Seung-woo che ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere di Verona. "Quando sono arrivato qui ho firmato un contratto di quattro anni col Verona - spiega -. Il Barcellona è stato una grande famiglia per tanti anni e, chissà, un sogno per il futuro, ma il mio unico pensiero è l’Hellas. C’è tanto da fare per riportarlo dove merita. In diverse gare avremmo potuto essere più incisivi. Io stesso avrei dovuto segnare qualche gol in più, le occasioni non sono mancate. Dobbiamo migliorare sotto questi punti di vista. Son? È un punto di riferimento: è stato un piacere e un onore giocare con lui in nazionale. Il nostro Paese sta sfornando molti ottimi calciatori. Tutto il movimento è in grande crescita. So che devo maturare sul piano tattico. Sono migliorato, e per questo sono riconoscente a Fabio Grosso, che è stato fondamentale: mi ha dato fiducia, mi ha permesso di esprimere le mie capacità".