Pioggia di offerte per l’ex Hellas Seung-woo Lee

Vecchia conoscenza del calcio italiano Seung-woo Lee ha disputato 2 anni al Verona in A e B. Il prodotto delle giovanili del Barcellona ora è in prestito dal Sint-Truiden alla Portimonense in Portogallo. Recentemente rientrato nel giro della nazionale con cui ha già 11 presenze.

La Portimonense sta prendendo tempo per l’utilizzo dell’opzione perché non ancora aritmeticamente salva e sta quindi lasciando spazio a diversi club, specialmente in UAE ed in Korea, per inserirsi nella trattativa e presentare offerte economicamente importanti al giocatore.

A gennaio Lee aveva rifiutato importanti offerte da due club di UAE e MLS per restare in Europa ed ora sta valutando con attenzione il suo futuro in vista del mercato estivo che si prevede molto interessante