Secondo quanto riferito da Sky Sport l’Hellas Verona avrebbe messo nel mirino il duttile difensore Tiago Casasola, classe ‘95, attualmente in forza alla Salernitana. L’argentino, che in questa stagione ha collezionato 15 presenze condite da tre reti, può agire sia come esterno a destra che come centrale difensivo e adattarsi a più moduli.