Ciociaria Oggi: "Frosinone lavora per il dopo Ciano: Verre o Falletti"

© foto di Luca Bargellini

Si parla di mercato sulla prima pagina di Ciociara Oggi in merito alla costruzione del Frosinone il prossimo anno. "Frosinone lavora per il dopo Ciano: 'Verre o Falletti'" è il titolo scelto dal quotidiano che poi scrive: "La lista chiusa da Gerbo. Verre in pole".