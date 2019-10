Arrivato nell’ultimo giorno di mercato per rinforzare la corsia mancina di difesa per AChraf Lazaar il rientro in Italia dopo le esperienze inglesi è stato complicato da qualche problema fisico. Un peccato perché nelle prime uscite aveva mostrato già il suo ampio repertorio fatto di corsa, intensità e cross, ma anche qualche lacuna difensiva già palesata in passato quando è stato schierato nei quattro di difesa anziché come esterno a tutta fascia.

Il rendimento - Nei 45 minuti all’esordio contro il Pescara infatti le sue lacune difensive si sono fatte vedere, mentre le cose sono andate meglio in casa contro il Livorno prima che un problema muscolare lo mettesse out per tre settimane facendogli saltare le due gare che hanno portato alla sosta. Braglia conta di recuperarlo per il ritorno in campo perché un esterno come Lazaar può rappresentare un tassello importante nel suo 3-5-2 per andare alla caccia di un’altra salvezza.