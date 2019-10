Corriere dell'Umbria: "Il Perugia a Benevento, sfida la capolista"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il Grifo a Benevento, sfida alla capolista": così il Corriere dell'Umbria in edicola quest'oggi. Spazio dedicato alla gara in programma al Vigorito tra Benevento e Perugia. Sfida importantissima per entrambe le formazioni: Pippo Inzaghi contro Massimo Oddo, una sfida nella sfida tra campioni del mondo del 2006.