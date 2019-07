Corriere dello Sport, Trapani: "Marino, Mangia o Drago il tecnico"

© foto di Federico Gaetano

C'è una sola panchina in Serie B ancora senza padrone. E' quella del neopromosso Trapani che dopo aver risolto la questione legata all'iscrizione si è buttata a capo fitto nella costruzione della squadra per la prossima stagione. Ieri sono stati ufficializzati il dg Giuseppe Mangiarano e il ds Raffaele Rubino, mentre per quanto riguarda la panchina è corsa a tre. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sono in corsa Massimo Drago, Devis Mangia e Pasquale Marino. Quest'ultimo è l'allenatore che aveva scelto il Palermo prima della mancata iscrizione al campionato cadetto.