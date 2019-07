© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle prossime ore potrebbe non esserci solo l'arrivo di Guglielmo Vicario al Perugia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Grifo sta lavorando anche per la difesa, con Elio Capradossi della Roma nome caldo, e Ahmed Benali del Crotone per il centrocampo.

In uscita invece Vlad Dragomir è destinato ad essere la contropartita in direzione Cagliari per Vicario e Mattia Mustacchio verso la Calabria nell'operazione per Benali.